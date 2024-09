Rap-artisti Ahti uskoo lähipiirinsä puuttuvan peliin, jos menestys nousee hattuun: "Lyödään alas"

– Luonteeni on sellainen, ettei ole ikinä tarvinnut alkaa keulimaan. Siisteintä on, että asun Porvoossa ja olen pelannut koko elämäni jääkiekkoa ja jalkapalloa niin, kun tulee kiertueelta kotiin, niin siellä on kaikki maadoittavat tekijät. Lisäksi lähipiirini on valeltu fiksuilla tyypeillä. Jos sattuisi joskus nousemaan [kusi päähän], niin lyödään aika nopeasti alas, Ahti kertoi Huomenta Suomessa 28. syyskuuta.