Samaan hengenvetoon Packalen kuitenkin ilmoittaa, ettei valitettavasti pääse paikalle, sillä hän on tuolloin konsertoimassa Aasiassa yhdessä norjalais-DJ Alan Walkerin kanssa.

Viime viikolla myös muusikko Samu Haber kertoi Instagramissa saaneensa kutsun Linnan juhliin, mutta joutuvansa jättämään juhlallisuudet väliin työkiireiden vuoksi. Haber on kertomansa mukaan tuolloin The Voice of Germany -ohjelman kuvauksissa.