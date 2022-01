Frontside Ollie julkaistiin tasan 10 vuotta sitten – Robin Packalen muistelee uransa räjähtävää alkua: "Päivien ajan itkin huoneessani"

View this post on Instagram

– Ennen 13. tammikuuta 2012 maailmani oli niin erilainen, kuin mitä se on ollut sen jälkeen. Olin vain lapsi, joka oli todella innoissaan musiikista sekä radiossa soivien upeiden kappaleiden takana olevasta artistiudesta. Niin paljon, että halusin luoda omia juttujani, mitä ihmiset voisivat kuunnella, Packalen kertoo englanniksi päivityksessään.

Packalen hehkuttaa, että nyt, kymmenen vuotta myöhemmin, hän tekee yhä sitä mitä rakastaa ja mistä on innostunut – tällä hetkellä ehkä enemmän kuin koskaan.

– Olen elänyt unelmaani. Jos en olisi uskaltanut tehdä tätä silloin, niin missä lie olisinkaan nyt. Ihmisillä on mielettömästi mielipiteitä itse kappaleesta, mutta antakaa, kun kerron yhden asian. Te olitte niitä, jotka kuuntelitte sitä, joten kaikki mitä voin sanoa, on kiitos tuestanne! Se on ollut ihmeellistä tähän mennessä!