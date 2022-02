Samu Haber teki 15 vuotta sitten ensimmäisen testamentin, jota päivittää joka vuosi – yhden laulajalegendan nimi säilyy siellä aina

Haber ihastuttaa sunnuntaina 13. helmikuuta Laulu Rakkaudelle -ohjelmassa, jossa tulee ilmi, että laulaja on tehnyt testamentin.

Haber sanoi Uutisaamun haastattelussa, ettei halua perinteistä muistotilaisuutta, kun sen aika koittaa. Haber paljasti, miksi laulaja Hectorin eli Heikki Harman nimi on testamentissa.

– Siellä on ohjeet, että jos lähden ennen Heikkiä, niin hän tulisi vetämään sinne Mandoliinimies-kappaleen, joka on ollut mulle iso biisi tosi nuoresta asti. Hector on mun yksi isoja idoleita.