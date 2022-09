Mestarien liigassa pamahti sensaatio – vaihtomiehet loppuminuuttien sankareina!

C Moren selostaja Kim Kallström hehkutti tulosta sensaatioksi joukkueiden voimasuhteet huomioiden.

Sportingilla on nyt kahden ottelun jälkeen lohkokärkenä täydet kuusi pistettä, Tottenham on kolmessa pinnassa. Suomen aikaa kello 22 samassa lohkossa iskevät yhteen avauskierroksella tappiollisesti pelanneet Marseille sekä Eintracht Frankfurt.

Dzeko jatkoi Plzenin kurittamista

Edin Dzeko on tehnyt urallaan hämmentävänkin paljon maaleja Viktoria Plzeniä vastaan. Tuorein syntyi Inter Milanin 2–0-vierasvoitossa Mestarien liigan C-lohkon ottelussa.

Dzeko on pelannut urallaan merkillisen usein tshekkiläistä Plzeniä vastaan, ja verkko on heilunut noissa taistoissa kiitettävään tahtiin. Kuusi Dzekon Plzeniä vastaan tekemistä osumista on syntynyt Roman paidassa, kaksi Manchester Cityn edustusasussa, ja tämä oli ensimmäinen kerta Inter Milanin riveissä.