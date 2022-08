Robert Heleniuksen kohtaava tähtinyrkkeilijä ylistää suomalaista vastustajaansa – "Rakastan häntä"

WBC-liiton MM-vyön Tyson Furylle vuonna 2020 hävinnyt Wilder on Heleniukselle hyvinkin tuttu vastustaja, sillä kaksikko on harjoitellut useasti yhdessä Yhdysvalloissa.

Wilder myöntää tietävänsä tarkkaan, millainen ottelija Helenius on.

– Olen tuntenut Robert Heleniuksen todella pitkään. Hän on ollut minun sparraustoverini pitkään, joten tunnemme todella toisemme kehässä, Wilder toteaa Moxie Empiren haastattelussa .

– Rakastan Robertia. Hänen sydämensä on kultaa, hänellä on soturin mieli ja sydän. Kun vastustajallasi on soturin sydän, siitä tulee aina hieno ottelu.