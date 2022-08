Robert Helenius kohtaa nyrkkeilyn supertähden! Suomalaiselta luja lupaus – Wilderiltä huimaa puhetta matsista

Helenius ja Wilder iskevät yhteen Brooklynissa sijaitsevassa Barclays Centerissä illan pääottelussa 15. lokakuuta. Taistosta on tulossa ennakolta MM-titteliä kohti hamuavan Heleniuksen uran kovin.

Heleniuksella on vastassa lujana tyrmäyskoneena tunnettu yhdysvaltalaisiskijä. Suomalainen on voittanut viimeisimmissä otteluissaan kahdesti peräkkäin puolalaisen Adam Kownackin.

– On hienoa palata Barclays Centerille jopa suurempaan otteluun kuin edelliseni oli. Olen odottanut tätä mahdollisuutta pitkään, ja tulen olemaan valmis, Helenius sanoi.

Wilder kehui

Wilder jakoi omissa lausunnoissaan kunniaa Heleniukselle, joka on sparrannut häntä, kun yhdysvaltalainen valmistautui aiempiin mestaruusotteluihinsa Tyson Furya vastaan.

– Minusta hän on erinomainen ottelija. Hän on pitkä ja voi olla ajoittain kärsivällinen. Hänellä on kultainen sydän. Hän ei tule luovuttamaan, Wilder sanoi PBC Podcastille.