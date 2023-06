Suora lähetys: Anna-Maja Henriksson pitää tiedotustilaisuuden RKP:n puoluekokouksesta Tampereelta

Henriksson on aiemmin kuvaillut meneillään olevia hallitusneuvotteluja haastavimmiksi kuin mitä hän oli etukäteen kuvitellutkaan. Muun muassa kysymys kehitysyhteistyön rahoittamisesta on yhä auki. Perussuomalaiset on halunnut kehitysyhteistyömenoihin tuntuvaa leikkausta, mutta RKP on ollut valmis taipumaan vain huomattavasti pienempiin leikkauksiin.