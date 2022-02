Ristomatti Hakola nieleskeli rajua pettymystään – "Meni ihan pipariksi"

– On se vaan niin kova äijä, täytyy ihailla. Jos Iivo päättää neljä vuotta aiemmin voittavansa jonkun kilpailun, hän voittaa sen, Hakola kertasi STT:lle puhelimitse Zhangjiakousta.

Hakolan mielestä Niskanen on asettanut maajoukkueen muille hiihtäjille työnteon mallin. Vaikka muutkin tekevät paljon töitä, Niskasen tekemisissä on vielä menestyksen silaus.

Hakolan kausi kohti olympialatuja on ollut uskomattoman rikkonainen ja ongelmien sävyttämä. Kesällä häneltä murtui varvas ja marraskuussa kylkiluu kaatumisessa Rukan maailmancupissa. Kaiken kruunuksi hän oli flunssainen viimeistelyharjoitusten aikana Satakunnan Jämillä.

Kilpailukausikin on ollut torso ennen kauden päätavoitetta. Perjantainen 15 kilometriä oli Hakolan neljäs kisa tällä kaudella.

Ongelmat syövät miestä

Hakola myönsi, että ongelmien kasaantuminen on laittanut pääkopan koville.

Pekingissä on jäljellä vielä kolme miesten hiihtomatkaa, joille Hakola on ehdolla. Hakola nähdään todennäköisesti ainakin vielä sunnuntaina miesten viestissä. Pariviestin osalta Joni Mäki on lienee nyt todennäköisempi vaihtoehto Niskasen aisapariksi.