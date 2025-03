Dopingtestaajat yllättivät Lauri Vuorisen kesken yöunien

Maastohiihtäjä Lauri Vuorinen lähtee keskiviikkona MM-kilpailujen pariviestiin uudessa tilanteessa. Hän ei ole startannut kilpailuun koskaan aiemmin arvokilpailumitalistina, mutta viime torstain kolmas sija Norjan Trondheimin vapaan sprintissä muutti tilanteen. Vuorinen käy mitalijahtiin Ristomatti Hakolan parina.

Vuorinen on vastannut Trondheimissa Suomen ainoasta mitalista, joka toi melkoisen pyörityksen torstai-illaksi ja vielä perjantaiksikin. Viikonloppuna tilanne alkoi jo rauhoittua yhden yllätyksen jälkeen.

– Pöhinä on vähän laantunut. Pari yötä meni aika huonosti kisan jälkeen. Eka yö meni muuten vaan, seuraavan yön jälkeen dopingtestaajat tulivat herättämään älyttömän aikaisin, Vuorinen avasi menestyshetkensä jälkeisiä päiviä STT:lle Suomen joukkueen hotellilla.

Hakola velmuili vieressä.

– Oothan sinä jo toissa päivänä korkin sulkenut.

Onko Vuorisen seuraajien määrä sosiaalisessa mediassa räjähtänyt menestyksen jälkeen?

– Ei ne räjähtänyt ole vaan vähän kasvaneet, hän vastasi.

Onko Vuorinen muuttunut jotenkin mitalin jälkeen?

– Onneksi tuli Laurille. Hän on niin nöyrä, ettei hän lähde leijumaan, Hakola sanoi.

Pitkiä tunteja hotellihuoneessa

Hakola ja Joni Mäki saavuttivat pariviestin MM-hopeaa Saksan Oberstdorfissa 2021. Mäki ja Iivo Niskanen pariviestin olympiahopeaa Pekingissä vuotta myöhemmin.

Kisaurakan toinen mitali maistuisi Vuoriselle, nyt perinteisellä hiihtotavalla.

– Tämä on ollut menestyksekäs kilpailumuoto Suomelle. Odotukset ovat korkealla. On paljon kovia joukkueita. Norja on varmaan ylivoimainen ykkössuosikki. Sen jälkeen on tiukempaa.

Naisten pariviestiä vievät suomalaisista Kerttu Niskanen ja Jasmi Joensuu. Kaksikko voitti tammikuussa maailmancupin pariviestin Italian Cognessa, mutta Niskanen pettyi tiistaina kymmenen kilometrin yhdeksänteen sijaan ja Joensuu torstaina sprintin yhdeksänteen sijaan.

– On ollut pitkiä tunteja hotellihuoneessa, mutta on odottava fiilis, Joensuu tuumi.

Niskanen saapui haastatteluun hiukset märkänä ja kertoi suuntaavansa vielä iltalenkille.

– Kova kisa tulee. Toivottavasti onnistumme ja välineet onnistuvat. Kun kaikki menee hyvin, voimme tehdä hyvän tuloksen.