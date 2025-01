Risto E. J. Penttilä: Trumpilla on tähtäimessään kaikkien aikojen diili

Risto E. J. Penttilä uskoo, että Trumpilla on mahdollisuudet hyvään.

Maanantaina toista kertaa Yhdysvaltain presidentiksi nousevan Donald Trumpin kausi alkaa rytinällä, näin uskoo ainakin MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä.

– Hänellä on tarve osoittaa, että tällä kerta kaikki tehdään onnistuneesti, koska viime kerralla kaikki meni pieleen.

Perinteisesti Yhdysvaltain presidenttien sataa ensimmäistä päivää on seurattu erityisen tarkasti.

– Sieltä ei varmasti puutu vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Trumpin kohdalla ei kannatta puhua sadasta päivästä vaan sadasta tunnista. Tässä lähdetään liikkeelle presidentin asetuksilla. Sata, jopa kaksi sataa sellaista.

– Sen jälkeen alkaa agenda, joka sisä- ja ulkopoliittisesti ja kauppapoliittisesti radikaali. Hän on vallankumouksellinen presidentti, jolla on vallankumouksellinen agenda.

Penttilä uskoo, että Trumpilla on mahdollisuus hyvään, ja nosti esille Lähi-idän tilanteen.

– Pelkästään se, että hän uhkaili, lahjoi ja käytti valtaansa jo ennen presidenttikauden alkua, antaa lupauksen siitä, että voi tulla hyviä uutisia.

– Tietysti katse kääntyy Ukrainaan. Luulen, että Ukrainan lisäksi toinen asia, jota Trump haluaa, on kaikkien aikojen diili, joka on tietysti Kiina. Kyllä tässä on mahdollisuudet hyvään, mutta kun hän toimii niin arvaamattomasti, niin riskit ovat suuret.