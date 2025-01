Kirjeenvaihtajan kommentti: Suomalaiset, Trumpin toinen kausi alkaa ryminällä eivätkä väsyneet amerikkalaiset enää vastustele

Donald Trumpin ensimmäinen presidenttikausi alkoi massaprotesteilla, missä sadat tuhannet marssivat naisten oikeuksien puolesta. Tällä kertaa protestit ovat jääneet pieniksi, sillä amerikkalaiset ovat joko väsyneitä tai Trumpin kanssa samaa mieltä, kirjoittaa MTV Uutisten Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Olin paikalla myös Donald Trumpin ensimmäisissä virkaanastujaisissa tammikuussa 2017. Silloin Trump varoitti verilöylystä ja presidenttikausi päättyi samoille Capitolin portaille Trumpin kannattajien kongressihyökkäykseen. Trump vannoo toisen virkavalansa tänään ja odotettavissa on vieläkin kovempaa menoa kuin ensimmäisellä kaudella. Trump ei ole paitsi oppinut ensimmäisen kauden byrokraattisista haasteista, hänellä on myös kansan mandaatti. Näissä vaaleissa Trump sai enemmistön amerikkalaisten äänistä.

Trump aikoo latoa heti sata päät ö stä p ö ytään

Trump on luvannut satakunta presidentinmääräystä ensimmäisenä työpäivänään. Suurta huomiota on saamassa "laittomien siirtolaisten" massakarkotus, joka alkaa Wall Street Journal -lehden tietojen mukaan Chicagosta tiistaina ja jatkuu myöhemmin muihin suurkaupunkeihin kuten New Yorkiin. Trumpin hallinnon kerrotaan lähettävän 100-200 maahanmuuttoviranomaista Chicagoon rikostaustaisten siirtolaisten perään ja pidätyksissä on tarkoitus tarkastaa myös muiden paperit.

Trumpin hallinnon odotetaan antavan ratsiasta uutisvinkkiä ainakin konservatiivisille uutiskanaville, jotta pidätykset saavat suuren mediahuomion.

Trump on luvannut lätkäistä korkeat tuontitullit ulkomaisille tuotteille. Trump aikoo myös heittää roskiin Joe Bidenin hallinnon ympäristönsuojelun. Trump haluaisi muuttaa Yhdysvaltain kansalaisuuden saamisen sääntöjä, mutta siihen pitäisi muuttaa perustuslakia. Vaalikampanjan aikana Trump aikoi ratkaista Ukrainan sodan vuorokaudessa, mutta Trump on myöhemmin myöntänyt, että se onkin olla vaikeaa.

Protestoijat väsyneitä

Trumpilla on paremmat lähtökohdat toiseen kauteen kuin edelliseen ja Washingtonin tunnelma ennen virkaanastujaisseremoniaa onkin täysin eri kuin 2017. Tällä kertaa demokraatit ovat suhteellisen hiljaa, osa jopa myötäilee ja vasemman- ja liberaalisiiven aktivistit myöntävät olevansa väsyneitä ja kauhuissaan.

Washingtonissa 18. tammikuuta pidetyssä mielenosoituksessa Time-lehteä mukaileva kyltti: "Vuoden saalistaja – Raiskaaja. Rikollinen. Presidentti"AFP / Lehtikuva

Osa sellaisista demokraateista, jotka boikotoivat Trumpin edellistä seremoniaa, aikovat osallistua virkaanastujaisiin. Perustuslaillinen oikeus aborttiin on jo kaatunut ja vähemmistöiltä kuten transihmisiltä tullaan jälleen viemään oikeuksia.

"Tee valehtelusta jälleen väärää", mielenosoittaja toivoi.AFP / Lehtikuva

Trumpin toinen kausi on enemmistön tahto ja se pelottaa joitakin vähemmistöjä. Moni amerikkalainen on kyllästynyt laittomien siirtolaisten tuomiin ongelmiin kotikaupungeissaan. Esimerkiksi New York Timesin viikonloppuna julkistaman kyselyn mukaan 55 prosenttia vastaajista tukee laittomien siirtolaisten karkotuksia.

Kosto medialle ja poliittisille vihollisille

Trumpin uskotaan painottavan virkaanastujaispuheessaan Amerikan paluuta, patriotismia ja oikeutta. Oikeudella hän tarkoittaa osan kongressihyökkäykseen osallistujien armahdusta ja kostoa poliittisille vihollisille ja medialle.

Trump on raivoissaan häneen kohdistuvista rikossyytteistä ja -tuomiosta ja pitää niitä demokraattien ja valtamedian ajojahtina. Trumpin joukkio on jo nyt rajoittanut lehdistön pääsyä tilaisuuksiinsa eikä kostaminen jääne siihen. Turbulenssia on siis luvassa, joten pidä hatustasi kiinni – olkoon päässäsi Trump-lakki tai ei.