Stubb: Suhde Yhdysvaltoihin on murroksessa – arvot eivät ole enää samat

Presidentti Alexander Stubb sanoo olevansa Yhdysvaltojen ystävä, mutta tosiasiat on hänen mukaansa tunnustettava.

Presidentti Alexander Stubbin mukaan Yhdysvallat on noussut jatkuvasti keskiöön Kultarannan kaksipäiväisissä ulkopolitiikan keskusteluissa. Stubb sanoi tiistaina tilaisuuden päättäneessä puheessaan, että on aika myöntää, että suhde Yhdysvaltoihin on muuttunut.

– Transatlanttinen suhde se on murroksessa, se on meidän myönnettävä itsellemme, Stubb sanoi.

– On kysymyksiä, joissa meidän arvopohjamme Yhdysvaltojen kanssa ei ole sama tällä hetkellä.

Stubb totesi, että maailmaa ohjaa epävarmuus, ja Yhdysvallat on sen keskiössä. Hän pohti puheessaan sekä Euroopan että Yhdysvaltojen suhdetta, mutta myös erityisesti sitä, mitä Suomen pitäisi tilanteessa tehdä. Stubbin mukaan suhteen ei pitäisi antaa huonontua.

– Itse olen saanut paljon virikkeitä, miten Yhdysvaltojen kanssa toimitaan. Eli minimoidaan transatlanttisen suhteen ratkeaminen ja Euroopan ja Yhdysvaltojen yhteistyön väheneminen.

Stubb sanoi, että olevansa Yhdysvaltojen ystävä, mutta lisäsi, että tosiasiat on tunnustettava.

– Suhteessa Yhdysvaltoihin vaakakupissa painaa realismi, vaikka kuinka haluaisin sanoa että arvot painaa – varsinkin tällaisena paatuneena transatlantismin kannattajana ja Yhdysvaltojen ystävänä. Tällä hetkellä on ideologista eroa Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä.

Stubb kertoi Kultarannassa myös käyneensä aamupäivällä lyhyen tekstiviestikeskustelun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Lähi-idän tilanteesta. Tästä lisää alla olevassa juttulinkissä.