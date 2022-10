Rishi Sunak ilmoitti asettuvansa ehdolle Britannian pääministeriksi

Sunakin mahdollisuudet ovat erittäin korkeat, koska vain hän on onnistunut saamaan ehdolle pääsemiseksi tarvittavan yli sadan konservatiivikansanedustajan tuen. Koska parlamentin alahuoneessa on 357 konservatiivia, pääministerikisaan mahtuu enintään kolme ehdokasta.

Sunak tapasi lauantaina Boris Johnsonin

Myös Johnsonin on arveltu haikailevan uudelleen puolueen johtoon ja pääministeriksi Liz Trussin jouduttua eroamaan tällä viikolla.

Pääministeri selvillä ehkä maanantaina, viimeistään perjantaina

Johnsonin kampanjasta on kerrottu, että ex-pääministerillä olisi jo sata tukijaa takanaan. Julkisesti tukijoita ei kuitenkaan ole näin montaa: BBC:n laskujen mukaan sunnuntai-iltapäivään mennessä Sunakilla oli 130 tukijaa ja Johnsonilla 55.

Trussin seuraajaehdokkaiden on ilmoittauduttava maanantaina Suomen aikaa kello 16:een mennessä. Jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi, puolue järjestää sähköisen jäsenäänestyksen. Puoluejohtajan ja pääministerin nimi on selvillä viimeistään perjantaina.