Rippileirillä koronatartunta Lohjalla, 37 karanteeniin – "Nuorten puolesta harmittaa tavattomasti"

Kansan Raamattuseuran rippikoululeirillä Lohjalla on todettu koronavirustartunta. 37 henkilöä rippileirillä olevista nuorista ja sen henkilökunnasta on altistunut koronavirukselle. Kaikki altistuneet henkilöt on tunnistettu. Altistumisesta johtuvia sairastumisia ei ole toistaiseksi tiedossa.