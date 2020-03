Kaikki Pirkanmaan koronatapaukset juontavat juurensa Pohjois-Italiaan – altistuneiden tarkkaa määrää ei kerrota: "Ainakin toistaiseksi olemme maltillisissa luvuissa"

Pirkanmaalla on todettu päättyvän viikon aikana neljä koronavirustapausta. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedotti iltapäivällä, että Kangasalla sijaitsevassa Pitkäjärven yläkoulussa on altistunut tartunnalle noin 90 oppilasta ja osa henkilökunnasta. Lisäksi Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella on tapahtunut pienempi altistuminen.