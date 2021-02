Kymmenen kysymystä oikeudenkäynnistä – kaikki mitä sinun pitää tietää Donald Trumpin virkarikossyytteestä

On kulunut reilu kuukausi siitä, kun Trumpin tukijat tunkeutuivat Washingtonissa kongressirakennukseen estääkseen demokraattiehdokas Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen. Tämä tekee Trumpista Yhdysvaltain historian ensimmäisen presidentin joka on joutunut kahteen eri virkasyytteeseen.

1. Mikä on uuden syytteen aihe?

2. Mistä Trumpia syytetään?

3. Kauanko oikeudenkäynti kestää?

Luotettavia arvioita kestosta on hyvin vaikea antaa. Demokraatit tähtäävät lyhyehköön käsittelyyn, joka voisi kestää muutaman viikon, sillä he haluavat palauttaa huomion Bidenin kabinettivalintoihin. Luvassa ei siis ole toisintoa aiemmasta virkarikossyyteprosessista, jossa puitiin viikkokausia Trumpin mahdollisia Venäjä-kytköksiä.

4. Ketkä toimivat syyttäjänä, tuomarina ja valamiehinä?

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi on valinnut yhdeksän edustajainhuoneen demokraattijäsentä esittämään syytteet Trumpia vastaan. Edustajat ovat kaikki taustaltaan lakimiehiä. Hanketta johtava edustaja Jamie Raskin on kolmannen kauden edustaja joka on tätä ennen työskennellyt yli 20 vuoden ajan perustuslakioikeuden professorina.