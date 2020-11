Väitteet vaalivilpistä, kommunistien luomista vaalikoneista ja salatusta äänivyörystä liikaa jopa Trumpin lakitiimille – pyörtävät puheensa Sidney Powellin osallisuudesta tiimiin

Powell on kuitenkin esiintynyt aiemmin lehdistötilaisuuksissa osana lakitiimiä. Lisäksi Trump on itse lukenut noin viikko sitten Twitterissä Powellin olevan osa lakitiimiä, joka vastaa oikeushaasteista, joilla Trumpin kampanja yrittää kääntää presidentinvaalien tuloksen mieleisekseen.

"Trump voitti valtavan äänivyöryn myötä, vaalikoneet kehitetty Venezuelassa"

Todellisuudessa Biden on saanut presidentinvaaleissa taakseen 306 valitsijaa, mikä on 36 valitsijaa enemmän kuin voittoon tarvitaan. Trumpilla puolestaan on 232 valitsijan tuki. Kokonaisäänimäärän osalta Bidenin on nykytietojen valossa määrä voittaa Trump yli kuudella miljoonalla äänellä.