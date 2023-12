Rikostoimittajat hämmästelevät: Miksi Ullanlinnan murhakäräjiä salaillaan? "Tuomioistuin on epäonnistunut"

Oikeudessa keski-ikäistä miestä syytetään vaimonsa murhasta. Henkirikos tapahtui joulukuussa 2022. Mies on myöntänyt aiheuttaneensa naisen kuoleman, mutta kiistää murhasyytteen.

Tapaus on herättänyt poikkeuksellisen paljon kiinnostusta, sillä murhasta syytetty on psykiatrian erikoislääkäri ja henkirikos tapahtui Helsingin Ullanlinnan rauhallisena pidetyllä arvoalueella.

Myös asiaan liittyvä oikeudenkäynti on luonnollisesti suuren julkisen mielenkiinnon kohteena.

Helsingin käräjäoikeus on kuitenkin päättänyt, että asiaa käsitellään pitkälti suljettujen ovien takana.

Rikostoimittajat ihmettelevät, miksi salailuun on ryhdytty.

– Sitä ei ole perusteltu mitenkään, minkä takia tämä on salaisena. Henkirikos on kuitenkin tapahtunut, uhri on täysi-ikäinen, eikä asiaan epäillä liittyvän seksuaalirikoksia, rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén ihmetteli Huomenta Suomessa.