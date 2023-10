Rikosseuraamuslaitos haluaa lapsivangit pois vankiloista – "Syytä selvittää"

– Ajattelen, että se on asia, jota olisi ainakin syytä selvittää, sanoo Rikosseuraamuslaitoksen tuore pääjohtaja Anna Arola-Järvi MTV Uutisille.

Rikosseuraamuslaitos on ikään kuin risteys, jossa rikosoikeusketju ja yhteiskunnan muut palveluketjut risteää.

– Se näkyy hyvin tässä alaikäisten vankien tilanteessa. He tarvitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, he tarvitsevat esimerkiksi niitä opetuspalveluita, Arola-Järvi listaa.

– Olisi hyvä miettiä, että missä se paikka on, jossa näiden nuorten suotuisa kehitys voitaisiin turvata. Ja ei se välttämättä vankilassa ole, ellei sitten meille osoiteta siihen hyvin mittavaa resurssia.

Lapsivankien kehitys on kesken

– Tutkimuksista tiedetään, että ihmisen aivot kehittyvät 25 ikävuoteen asti. Eli jos henkilö tulee 15-vuotiaana vankilaan, hän on hyvin keskenkasvuinen ja tarvitsee paljon tukea siihen, että hänestä tulisi aikuinen, joka kykenee harkitsemaan omia tekojaan ja pohtimaan, mikä on viisasta missäkin tilanteessa, Arola-Järvi kuvailee.

– Nuoret hakevat välitöntä tyydytystä ja se varmasti on osittain näiden rikosten taustalla. Ja mikä on sitten se ympäristö, jossa me pystyttäisiin tukemaan nuoria terveeseen, päihteettömään ja rikoksettomaan elämään kehittymistä, Arola-Järvi kysyy.