Miksi rikollisista tehdään mediajulkkiksia? Niko Ranta-ahosta kirjan tehnyt Aki Linnanahde vastaa kritiikkiin

Toimittaja Aki Linnanahde sanoo, että voi vastata vain omista rikollisuuteen liittyvistä kirjoistaan ja niiden tavasta esittää aiheensa. Hän on vasta julkaissut kirjan Katiska-huumerikosvyyhtien päätekijänä tuomitusta Niko Ranta-ahosta. Aiemmin Linnanahde on tehnyt myös kirjat rikollispomo Keijo Vilhusesta ja huumekuvioissakin ryvettyneestä jääkiekkoilija Jere Karalahdesta .

Näin Niko Ranta-aho pyörittää bisneksiään vankilasta käsin: "Siellä on liiketoiminnat menossa" – katso MTV:n erikoishaastattelu

Rakentaako rikollisuudesta puhuminen aina sankaritarinaa?

– Siihen liittyy joku tällainen ajatus, että kaikki rikollisuudesta puhuminen on jotain sankaritarinan rakentamista.

"Aina jännittää se äidin palaute"

Ranta-aho hahmona herättää ihmisissä voimakkaita tunteita. Vaikka hän on esimerkiksi MTV Uutisten haastattelussa kertonut käsitelleensä tekemistensä rikosten vaikutuksia muihin ihmisiin, ei hän kirjassa ota vastuuta kenenkään huumekuolemasta. Syyksi hän on kertonut sen, ettei ole ollut tekemisissä buprenorfiinia sisältävien Subutex-huumelääkkeiden kanssa. Valtaosa Suomen huumekuolemista liittyy buprenorfiinin yhteiskäyttöön alkoholin ja huumaavien lääkkeiden kanssa.

THL:n tilastojen mukaan kuitenkin vuosittain useampi henkilö kuolee huumemyrkytykseen, jossa tärkein kuoleman aiheuttanut päihde on ollut amfetamiini. Kokaiiniin liittyviä kuolemiakin on lähes vuosittain. Muun muassa näiden huumausaineiden maahantuontia ja kauppaa Ranta-aho on harjoittanut.