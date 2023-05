Rikosepäilyjen pyörteessä oleva Uros olisi saattanut menestyä ilman yhtä väärää liikettä: "Idea olisi voinut toimia"

C Moren Uros – mobiiliruhtinaan tarina -dokumentissa esitetään kuitenkin, että Uros olisi saattanut menestyä rehellisessa kilpailussa nousevan teknologian alalla. Kysymys on, mikä meni mönkään.

"Ihan hyvä idea"

– Uskon, että Uroksella oli ihan oikea idea laajentaa tätä GoodSpeedin kautta tullutta verkkoon pääsemisideaa laajemmalle kuin vain näihin mokkuloihin, koska selvää on se, että miljoonia, miljardeja laitteita on menossa verkkoon, Hyppönen sanoo.

– Se on ollut ihan hyvä idea, kyllä siellä varmasti on ollut ihan oikea liikeidea, joka olisi voinut toimia.

Hän kuitenkin arvioi, että ala on varsin kilpailtu. Hyppösen arvio on, että Uroksen kohtaloksi muodostui luultavasti suunnanmuutos.

