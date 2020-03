Rikollisista raukkamaisimmat astuvat esiin nyt, varoittaa KRP – "Joillekin kulkutaudit ja inhimillinen hätä ovat tilaisuus tehdä rahaa muiden kustannuksella"

KRP:n rikosylikonstaapeli Otso Manninen kirjoittaa asiasta poliisin verkkosivuilla julkaistussa blogikirjoituksessaan . Mannisen mukaan poikkeustila on kyberrikollisille ”mahdollisuuksien runsaudensarvi”.

Tavallisissa olosuhteissa moni haistaa esimerkiksi sähköpostitse lähetetyn epäilyttävän viestin huijaukseksi helposti. Nyt tilanne on toinen.

– Tiedostamaton tai tiedostettu pelko ja ahdistus maailman tilasta kuormittavat sitä kaistaa, jota normaalisti tarvitsemme toimiaksemme oikein ja ammattimaisesti. Tämä on ymmärrettävää ja luonnollista, blogikirjoituksessa todetaan.

Poliisin mukaan on viitteitä siitä, että koronaviruksen mukana Suomeen rantautuu tietoverkkorikosten, haittaohjelmien ja petosten aalto.

– Maailmalla tämä on jo havaittu. Lohdullista on se, että me osaamme jo puolustautua sitä vastaan: tehdään asiat niin kunnolla ja oikein kuin teimme ennen poikkeustilaa, Manninen kirjoittaa.