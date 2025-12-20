Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg kertoi Sport-ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, että osa joukkueen pelaajista pelasi lauantaina kipeänä.

Tappara otti lauantaina makean revanssin Sportista. Perjantaina vaasalaisille hävinnyt Tappara pisti tällä kertaa kovat piippuun ja murjoi Sportin 5–0.

- Puhuimme ennen peliä, että meidän pitää lyödä 100-prosenttisesti kaikki likoon. Jos teemme niin, saamme palkinnon. Joukkue oli valmis siihen, Tapparan päävalmentaja Grönborg sanoi lehdistötilaisuudessa.

Tappara lähti otteluun poissaolojen rasittamana. Oliver Suvanto ja Juho Piiparinen ovat Nuorten Leijonien MM-leirillä, ja kokoonpanosta sivussa muista syistä olivat muun muassa Julius Mattila, Henrik Haapala, Emil Sylvegård, Jyrki Jokipakka ja Olli Juolevi.

Grönborg kertoi, että osa Tapparan pelaajista joutui pelaamaan lauantaina kipeänä.

– Ottaen huomioon, että meiltä oli kahdeksan pelaajaa sivussa ja osa jätkistä pelasi tänään kipeänä, niin jätkät paiskivat kyllä ehdottomasti töitä. Joidenkin piti pelata vielä ekstraminuutteja, Grönborg kertoi.

Joulutauolle lähtiessä Tappara keikkuu koko SM-liigan kärjessä. Joulupukille Grönborgilla on hyvin yksinkertainen toive.

– Joulun toivelistani on lyhyt. Haluaisin saada avainpelaajiamme takaisin kokoonpanoon.