Rikard Grönborgilta jämerää puhetta lehdistölle – nosti esiin erityisen nimen

– Kapteenimme Otto Rauhala on tyyppiesimerkki roolipelaajasta. Oli hienoa nähdä hänen onnistuvan maalinteossa.

Rauhala, 28, toimii kolmatta kauttaan Tapparan kapteenina. Hän on pelannut koko SM-liigauransa (491 ottelua) sinioransseissa ja voittanut peräti neljä Suomen mestaruutta.

– Hän blokkaa laukauksia, pelaa alivoimaa ja tekee pienet asiat hyvin. Sen takia hän on kapteeni. Se, miten hän johti joukkueemme tähän voittoon, oli jotain erityistä, Grönborg suitsutti.

Tapparalla on kasassa 120 pistettä ennen SM-liigan runkosarjan päätöskierrosta. Toisena olevalla Ilveksellä on kolme pistettä vähemmän. Tasapisteissä ratkaisevat kolmen pisteen voitot, jotka voivat mennä enää korkeintaan tasan. Sen jälkeen kuvaan astuu maaliero, joka on turvallisesti Tapparan povitaskussa: +9 parempi kuin Ilveksellä.