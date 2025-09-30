Tunteet kuumenivat Tapparan ja Lukon huippuottelussa.

Tapparan tähtihyökkääjä Kristian Tanus koki kovia toisessa erässä, kun Lukon hyökkääjä Jami Krannila osui häntä naamaan päätykiekon laukaisun yhteydessä.

Tanus tipahti jäähän ja ottelu keskeytettiin hetken päästä. Kotiyleisö kävi kuumana, kun Krannilalle ei tuomittu kaksiminuuttista.

MTV Urheilun asiantuntijakommentaattori Jesse Joensuu koki, että tilanteesta olisi pitänyt antaa 2+2-minuutin rangaistus.

– Voiko olla niin, että kun Tanus hiukan myi sitä (edellistä jäähyä) kulmassa, niin nyt iski karma, en tiedä, Joensuu pohti ääneen.

Samaan aikaan televisiokuvissa näytettiin sitä, miten Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg kävi kuumana Tanuksen kohtelusta ja siitä, etteivät tuomarit antaneet tilanteesta minkäänlaista jäähyä.

– Mun mielipide on suoraan Porin seisomakatsomosta, mutta jos Lukko johtaisi 2–0, niin tuo käytäisiin katsomassa videolta ja annettaisiin (jäähy), mutta nyt tasoitellaan jotain, Joensuu räväytti.

Tappara on ollut tiistain ottelussa selvästi vahvempi osapuoli. Kirvesrinnat siirtyivät toisessa erässä 4–0-johtoon, kun Joni Tuulola ja Aleksi Matinmikko kasvattivat isäntien etumatkaa.

2:09 Joni Tuulola iskee Tapparalle illan kolmannen osuman, Lukko ei lähde haastamaan

Ennen heitä maaliverkkoja olivat heiluttaneet Joachim Blichfeld ja Eetu Tuulola.