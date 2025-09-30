Tapparan tanskalaishyökkääjä Joachim Blichfeld on ollut koko SM-liigan alkukauden näkyvimpiä tahoja.
Kesällä Tapparaan siirtynyt Blichfeld astui jälleen kerran esiin, kun Tappara kohtaa tiistain liigakierroksella Lukon.
Ottelun avauserässä alkoi tapahtua, kun vierasjoukkue Lukko sössi pahasti kiekon omalla alueellaan. Samassa yhteydessä Tapparan pelätty yksilö eli Blichfeld jäi täysin vapaaksi.
Kiekko tanskalaishyökkääjän lapaan ja sitten heilahti.
– On tyylikäs kaveri! MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu kehaisi.
– Hän jaksoi katsoa ylös, että mistä tila voisi löytyä. Aivan huippuveto, Joensuu jatkoi Blichfeldin hehkuttamista.
Blichfeld on takonut vajaaseen kahdeksaan liigaotteluun tehot 7+5=12.
Blichfeld, 27, on edustanut Tanskaa kolmesti MM-kisatasolla. Hän oli viime keväänä maan kantavia voimia, kun Tanska teki kevään MM-turnauksessa jättiyllätyksen tiputettuaan Kanadan jatkosta. Blichfeld nakutti kymmeneen MM-otteluun tehot 2+6=8.
Tapparan johto kasvoi toisen erän alkuhetkillä, kun Benjamin Rautiainen syötti ja Eetu Tuulola painoi kiekon verkkoon. Aika 21.38.