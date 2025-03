Rikard Grönborg esitti napakan väitteen – Tommi Niemelä: "En ole täysin samaa mieltä"

Ilves aloitti puolivälieräsarjansa Tapparaa vastaan tyylillä, kun se jätti kirvesrinnat jalkoihinsa lukemin 4–0.

Ratkaisu syntyi toisessa erässä, kun Jens Lööke, Carl Klingberg, Ville Meskanen ja Lukas Svejkovsky heiluttivat maaliverkkoja. Näistä Meskasen ja Svejkovskyn maalit syntyivät ylivoimalla.

Ottelun jälkeen Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg täräytti pöytään napakan väitteen.

– Olimme viidellä viittä vastaan parempi joukkue, Grönborg ilmoitti.

– Ero tuli siinä, että he olivat kliinisempiä kuin me. Luistelimme enemmän kuin he, meillä oli enemmän kiekonhallintaa kuin heillä, meillä oli enemmän hyökkäysalueaikaa kuin heillä ja meidän maaliodottamamme oli suurempi kuin heillä. He olivat tehokkaita paikoissaan. Me taas hieman menetimme malttiamme ja otimme turhia jäähyjä. Kolmannessa erässä oli vaikea enää puskea, kun olimme neljä maalia perässä. Meidän pitää olla tehokkaampia, Grönborg totesi.

Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä ei aivan ostanut Grönborgin näkemystä.

– En ole täysin samaa mieltä ”Riken” kanssa siitä, että olisimme olleet selkeästi huonompi joukkue viidellä viittä vastaan -pelissä. Selkeästi hyökkäyspelin laatu ei ollut sillä tasolla, missä olisimme sen halunneet olevan, varsinkaan pelin alussa. Pelaamattomuus näkyi, Niemelä vastasi.

– Olimme erinomaisia puolustuspäässä. Vaikka häviämme aloituksia, niin puolustimme hyvin niitä hetkiä. Siinä, missä olimme edellä, niin olimme henkisesti vahvoja. Silloin kun piti olla, niin olimme. Joukkueelle hieno viesti oli se, että kun saimme paikkoja ylivoimalla, niin käytimme ne, Niemelä jatkoi.

Niemelä viittasi osaltaan pelin puhuttelevaan hetkeen. Ilves pääsi toisen erän lopulla ylivoimalle, kun Tapparan Veli-Matti Savinainen sai 2+2-minuuttia estämisestä ja väkivaltaisuudesta. Savinainen taklasi tilanteessa kiekotonta Ilveksen pelaajaa, minkä jälkeen hän jakoi niin sanotun ”sucker punchin” Ilveksen puolustajan Simon Johanssonin suuntaan.

Ottelusarja jatkuu perjantaina. Jatkoon etenee neljällä voitolla.