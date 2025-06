Vuosikaudet piilossa autotallissa pysynyt SaiPa-aarreaitta paljastettiin MTV Urheilulle – "Olisi vaikea luopua tästä"

Lappeenrantalaisen omakotitalon autotallista löytyy melkoinen näky. SaiPa-fani Marko Mustikainen on kerännyt joukkueeseen liittyvää tavaraa nelivuotiaasta asti, ja nykyään autotallissa komeilee täysin ainutlaatuinen kokoelma, jota voi kutsua jo erittäin kattavaksi SaiPa-museoksi.

Mustikainen päätti paljastaa poikkeuksellisen kokoelmansa MTV Urheilulle, nyt kun SaiPan historiallinen finaalipaikka varmistui.

Mustikainen muistaa, että harrastus alkoi nelivuotiaana mummon pannuhuoneesta.

– Sieltä löysin vanhoja lehtiä, ja etsin sieltä SaiPa-juttuja. Keräily alkoi lehtileikkeistä, Mustikainen sanoo.

Isän viedessä poikaa katsomaan SaiPan otteluita, innostus vain kasvoi.

– Asuimme ala-asteikäisenä jäähallin vieressä ja kävin katsomassa lähes kaikki treenit. Sieltä sain rikkinäisiä mailoja ja muuta.

– Hallin yrittäjä hääsi aina välillä pellolle, mutta silti ei jäänyt monia treenejä väliin silloin Petri Skrikon ja Ralph Coxin ja Heikki Mälkiän aikaan, kun SaiPa nousi ensimmäisen kerran Liigaan, Mustikainen muistelee.

Nyt, vuosikymmeniä myöhemmin, kokoelma on paisunut todella komeaksi. Mustikaisen museosta löytyy pelipaitoja, varusteita, kylttejä, muistoesineitä ja mitä erilaisempaa SaiPa-tavaraa.

– Minulta puuttuu enää kolmen SaiPa-kauden vähintään toinen pelipaita. Ihan ensimmäinen puuttuu, lisäksi vuoden 1962 paita ja sen lisäksi kauden 1994-95 paitaa ei ole löytynyt, mikä on ollut vähän ihmeellistä, Mustikainen kertoo.

Mustikaisen kokoelmissa komeilee esimerkiksi Dale McTavishin Veikkaukselta saama kultakypärätakki.

– Eihän sellaisia ole missään. Ja sitten on SaiPan ensimmäinen kypärä, Mustikainen kertoo ja esittelee komeaa punaista kypärää.

– Sitten löytyy Lalli Partisen varusteita ja muuta kaikkea. SaiPa-töppöset jostain 50–60-luvulta, joita pelaajille jaettiin, Mustikainen luettelee innokkaasti.

Mustikaisen kokoelmissa on Ossi Meilahden kypärä, joka on ensimmäinen, mitä SaiPassa käytettiin.

Katsomossa lähes kaikki pelit

Mustikainen kävi katsomassa kaikki SaiPan ottelut lapsena, ja aikuisiälläkin otteluita on jäänyt väliin todella vähän.

– 18-vuotiaaksi asti kävin katsomassa kaikki SaiPan ottelut. Ensimmäisen kerran jäi kotipeli väliin, kun tuli keuhkokuume, Mustikainen kertoo.

Joukkueen kanssa on koettu ylä- ja alamäkiä. Katkerimmat muistot liittyvät pronssiotteluihin, joita Mustikainen on ollut seuraamassa paikan päällä.

– Hämeenlinnassa 1999 pronssipeli oli karmea pettymys. Sitten 2014 oli se toinen pronssipeli. Fanibussilla mentiin, ja kun hävittiin, en muista, että olisin kotimatkalla puhunut sanaakaan.

Onneksi myös iloisiakin hetkiä on tullut joukkueen kanssa koettua.

– Olen nähnyt paikan päällä kaikki SaiPan liiganousut -80 ja -88 ja -96 Turussa. Ne olivat hienoja hetkiä, Mustikainen muistelee.

Suomen ensimmäisen kiekkovuotensa SaiPassa viettäneen Otakar Janeckyn nimikirjoituskin löytyy Mustikaisen kokoelmasta.

Pudotuspelien kotiottelut Mustikainen on myös aina seurannut paikan päällä. Yksi, ja vieläpä melko tärkeä ottelu, jäi kuitenkin väliin tällä kaudella, kun SaiPa voitti TPS:n ja varmisti paikkansa puolivälierissä.

– Se jäi väliin kovan kuumeen takia. Katkesi se putki siihen, Mustikainen kommentoi.

Onneksi senkin jälkeen on ollut hurrattavaa. SaiPa on edennyt ensimmäistä kertaa historiansa aikana aina SM-liigan finaaleihin asti, jossa vastaan asettuu KalPa.

– No sanotaan, että ei tätä oikeastaan ehkä usko todeksikaan. Menestystä olen odottanut ja toivonut.

Ikonisia vieraita

Vaikka menestys on otettu ilolla vastaan, ei Mustikaisen kiinnostus joukkuetta kohtaa ole horjunut, vaikka välillä SaiPa on paininut suurissakin vaikeuksissa.

– Vaikka SaiPa tippuisi Mestikseen, ei se heilauta tätä hommaa mihinkään suuntaan, Mustikainen sanoo.

– Itselle tärkein on ollut SaiPan historian tutkiminen ja vanhojen perinteiden kunnioittaminen. Toki olen innoissani myös menestyksestä.

Mustikaisen kokoelmasta löytyy paitaa ja muistoesinettä jos jonkinlaista.

Suurin asia vankkumattomalle kannattajalle on ollut, kun ikoniset SaiPa-pelaajat ovat käyneet katsomassa hänen kokoelmaansa, ja Mustikainen on saanut tutustua heihin.

– Aikamoinen kunnia, että saanut tutustua pelaajiin. Ne kertovat sellaisia tarinoita, mitä ei mistään muualta kuule, Mustikainen innostuu.

– Esimerkiksi kun maailmanmestari Petteri Nokelainen tuli perheineen niin olin ihan että "Vau!".

– On saanut kuulla sellaisia tarinoita, mitkä saattavat kadota. Esimerkiksi Vilho Pekkonen, Leo Haakana ja muut, jotka olivat mukana aivan ensimmäisessä joukkueessa kertoivat ensimmäisen mestaruuskauden ottelusta Ilvestä vastaan, kun oli 25 astetta pakkasta ja pelaajien piti heittää puita kamiinaan vuoron perään, että tarkenivat olla siellä.

"En ole millään lailla mainostanut"

Mustikaisen kokoelmaa on käynyt ihailemassa paljon vanhoja SaiPan pelaajia ja valmentajia. Sana on kiirinyt, ja kiinnostuneita on ollut.

– En ole millään lailla mainostanut, mutta aika monet ovat kysyneet, saako tulla katsomaan, Mustikainen sanoo.

Tavaraa on niin paljon, että siitä saisi aikaan reilunkokoisen SaiPa-museon.

– Täällä oli se uusi halli tuloillaan, mutta se on nyt vissiin vähän jäissä. Siitä sanottiin, että hommataan sinulle hallista tilat (museota varten), mutta tämä on itselle vähän sellainen olohuone.

– Tänne kun tulee, tulee aina hyvälle mielelle. Jotenkin täällä rauhoittuu. Eli olisi se nyt ainakin tällä hetkellä vaikea luopua tästä.