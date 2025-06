Tappara: Huipputason suomalaishankinta tiskiin

Hyökkääjä Henrik Haapala palaa Tampereen Tapparaan. Sopimus on voimassa kevääseen 2028.

Taitopelaaja on pukenut Tappara-paidan ylleen viimeksi 2017–2018. Haapala kiekkoili viime kaudella SHL:n Malmössä 49 ottelua, mutta teki vain 4+10=14 pistettä.

31-vuotias Haapala pelasi SM-liigaa viimeksi Ilveksessä 2022–2023. Tuolloin paikalliskilpailijan nutussa syntyi 15+32=47 pistettä.

Haapala on käynyt läpi Tapparan junioripolun. Hän ponnisti seurasta aikanaan NHL:n oville. Hyökkääjä on pelannut viisi ottelua Florida Panthersissa kaudella 2017–2018.

Haapala on ollut SM-liigassa tehokas. Hänen piste-ennätyksensä on kaudelta 2016–2017, kun Tapparassa syntyi 60 pistettä. Lukemilla irtosi SM-liigan pistepörssin voitto. Haapala on kaksinkertainen Suomen mestari.

– Pitkästä aikaa hieman jännittää, mutta se on vain hyvä asia. Hienoa päästä takaisin Tapparaan pitkällä sopimuksella, samalla se mahdollistaa pitkäjänteisen työnteon. Näen, että minulla on paljon annettavaa myös nuoremmille pelaajille, Haapala kommentoi Tapparan tiedotteessa.

Kiekkoilija on pelannut urallaan SM-liigan, NHL:n ja SHL:n lisäksi AHL:ssä, KHL:ssä ja Sveitsissä.