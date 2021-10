Pitääkö joulupaketit tilata jo nyt? Ulkomaisten verkkokauppojen toimitukset voivat viivästyä jopa kuukausia

EK:n pääekonomisti Penna Urrilan mukaan ongelmat toimituksissa riippuvat pitkälti siitä mitä tilaa, ja minkälaisia toimitusaikoja tilattavissa tuotteissa on. Urrilan mukaan useampiin joululahjahankintoihin on kuitenkin vielä hyvin aikaa, jos on nyt liikenteessä.