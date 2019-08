Riitaisasta ja jännitteitä pursuvasta G7-kokouksesta odotetaan voimakasta viestiä Brasiliaan

Yksi mahdollinen toimi voisi olla EU:n ja Mercosur-maiden välisen kauppasopimuksen jäädyttäminen, jota Ranskan presidentti Emmanuel Macron jo väläytti. Mercosur on kauppavyöhyke Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn välillä. Lahden mukaan sopimuksessa olevat ilmastoehdollisuudet myös mahdollistavat jäädyttämisen.

– Marcon käyttää sitä vipua, mikä EU:lla nyt on. Myös Merkel näyttää olevan hyvin vakavana tästä tilanteesta.

– Niin kuin on nähty, yhtäkkiä on tullut suosituksi pelata kauppapolitiikan välineillä ja käyttää vastatulleja ja tuonnin esteitä. Sen seuraus on ollut aika nopeasti, että talouskasvu hidastuu äkkijarrutuksella, kauppa hidastuu ja ihmisten hyvinvointi kärsii.