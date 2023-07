Riikka Purran puolustuspuhe ei vakuuttanut Pöllöraatia – "Hänen pitäisi osoittaa vilpittömyytensä, että hän oikeasti irtisanoutuu rasismista"

Helsingin Sanomien päätoimittajan Laura Saarikosken mielestä Riikka Purran puolustuspuheenvuorosta jäi puuttumaan selitys siitä, millä lailla Purran ajattelu on kehittynyt ja muuttunut.

–Tässähän ei ole kysymys vain siitä, mitä hän on kirjoittanut 15 vuotta sitten, vaan mitä hän ajattelee tällä hetkellä valtiovarainministerinä. Jos hänen ajatuksensa kumpuavat niistä kirjoituksista vuonna 2008, niin olisin kiinnostunut kuulemaan, millä lailla hän on jättänyt rasismin taakseen, Saarikoski sanoo.

MTV:n politiikan toimittaja Alec Neihum on samoilla linjoilla.

– Millä tavalla konkreettisesti ne ajatukset oikeastaan ovatkaan muuttuneet? Miten hän suhtautuu vaikka puoluesihteeri ( Arto) Luukkasen ulostuloihin , ja mikä se todellinen ajatusmaailma tällä hetkellä on. Se ei tällaisilla yksittäisillä kirjoituksilla ja somepäivityksillä välity siinä mielessä kuin laajemmilla haastatteluilla, Neihum sanoo.

– Kun viestintä lisäksi tapahtuu oman blogikirjoituksen kautta eikä antamalla medialle haastatteluja, joissa näitä ajatuksia kriittisesti haastettaisiin, kyse on nimenomaan yksisuuntaisesta viestinnästä, Neihum toteaa.

"Ikään kuin he vierastaisivat suoria haastatteluita"

Demokraatin päätoimittaja Petri Korhonen on huomannut, että uusi poliitikkopolvi laajemminkin on alkanut harrastaa yksisuuntaista viestintää ja kommunikoi mieluummin somen kautta.

– Ikään kuin he vierastaisivat suoria haastatteluita ja kasvokkain puhumista. Infojen pitäminen on eri asia, koska niistä pystyy aina kävelemään pois. Niin kuin on nähty, "aika päättyy enkä enää vastaa kysymyksiin", Korhonen kuvailee.