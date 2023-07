Dosentti kuvailee Riikka Purran kirjoittamiksi epäiltyjä viestejä hurjan väkivaltaisiksi – "Nyt on viimeistään avattava silmät"

Twitterissä on maanantaina havaittu useita yhtäläisyyksiä Purran sekä "riikka" -nimimerkin takana olevaan, Jussi Halla-ahon (ps.) Scripta-blogin vieraskirjassa julkaistuihin kirjoituksiin vuodelta 2008. Purra ilmoitti blogikirjoituksessa aiemmin tänään, että aio irtisanoutua tai pahoitella vuosien takaisia kirjoituksiaan, mutta ei myöskään suoraan myöntänyt saati kieltänyt olevansa kirjoitusten takana.

Nykykulttuurin tutkmuksen dosentti Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta on tutkinut perussuomalaisten viestintää, ja kertoo ettei ole yllättynyt, mikäli "riikan" kirjoitukset ovat Purran käsialaa.

– Tämäntyyppisiä ulostuloja on ollut perussuomalaisilla aikaisemmin, mutta olen kyllä vähän shokeeraantunut siitä miten hurjia ja väkivaltaisia tämän ”riikan” viestit ovat. Nehän eivät ole mitään sellaisia, mitä voisi olankohautuksella ohittaa. Se väkivallan määrä on jotenkin hurja.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Viesteissä nimimerkki "riikka" on muun muassa viitannut maahanmuuttajalasten ampumiseen lähijunassa, sekä käyttänyt runsaasti rasistisia slurreja:

– Netsejä tänään Stadissa sylkemässä kerjäläisten päälle ja hakkaamassa neekerilapsia, anyone?

– Jos mulle annettaisiin ase, ruumiita tulisi ihan lähijunassakin.

Lisäksi nimimerkki on käyttänyt rasistisia termejä kuten "pikkusomppu" ja "maanmutaaja".

"On avattava silmät"

Saresman mukaan on kamala tilanne, mikäli valtiovarainministerinä on todellakin henkilö, joka on levittänyt väkivaltafantasioita eikä ole niistä irtisanoutunut. Hänen mukaansa hallituksen täytyisi kokoontua miettimään, että mitä tässä voidaan oikeasti tehdä, ja onko syytä kenties kutsua eduskunta koolle ja miettiä luottamusäänestystä.

– Moni tuntuu olevan sitä mieltä, että nyt on paljastunut sellaisia asioita, jotka pistävät koko kuvion aika vahvaan uudelleenharkinnan tarpeeseen.

– Jos on onnistunut olemaan tietämättä jopa tällaisista väkivaltafantasioista, joita perussuomalaisten puoluejohdossa on levitetty aikaisemminkin, niin nyt on viimeistään avattava silmät ja mietittävä voiko tällä tavalla kirjoittavien ihmisten kanssa oikeasti toimia hallituksessa ja johtaa Suomea, hän sanoo.

Esimerkki kaksoisviestinnästä

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tutkijan mukaan perussuomalaisille on tyypillistä on rasistinen viestintä ja kaksoisstrategia.

– Tämähän on jälleen kerran loistoesimerkki siitä miten he toimivat. Eli tuutataan tällaista hyvinkin rasistista viestiä omille kannattajille, ja julkisuudessa ei myönnetä sitä, mutta ei myöskään sanouduta irti siitä.

Lisäksi hän kertoo tutkijoiden saavan rajua palautetta, kun he kirjoittavat rasismista.

– Kun tästä asiasta on puhunut mediassa, niin minä ja muut tutkijat ovat saaneet aika aggressiivistakin palautetta siitä, että kuinka te voitte sanoa että perussuomalaisissa on mitää rasismia, kun kuitenkin niin moni on äänestänyt heitä.

Saresman mukaan tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikki perussuomalaisten äänestäjät, ehdokkaat ja edustajat ovat rasisteja, mutta on selvästi tendenssejä, että rasismi on puolueessa valtavirtaa viime viikkojen paljastusten valossa.

– Ei pidä aliarvioida sitä, mikä se rasitisen viestin voima on. Ja nyt kun tässä on niin selkeästi se väkivalta mukana, niin toivon että jokainen miettii, allekirjoittaako tämän, haluaako itse oikeasti väkivaltaa, ja haluaako yllyttää väkivaltaan.

Purra: V ihainen tekstini on vain vihaista tekstiä

Riika Purra twiittasi illalla sanoutuvansa irti väkivallasta.

Jos twiitti ei näy, voit lukea sen tästä.

– Minun vihainen tekstini on vain vihaista tekstiä, ei mitään muuta. En hyväksy enkä ole koskaan hyväksynyt minkäänlaista väkivaltaa.