Kiivas verokina: Valtionvarainministeriö vilautti verojen nostoa ja sai työnantajapuolen ja ekonomistit varpailleen: "Kokonaisveroaste yksi maailman korkeimmista"

VM:n virkamiehet toteavat, että taloutta tulisi sopeuttaa siten, että painopiste on leikkauksissa. Toisaalta VM toteaa myös, että veroja on mahdollista rajallisesti kiristää – mutta niitä ei ole mahdollista keventää.

Tämä on saanut Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin ekonomistit huolestumaan. Työmarkkinakeskusjärjestö SAK:n ekonomisti Ilkka Kaukoranta pitää VM:n virkamiesten muuttunutta linjausta merkittävänä. Hän huomauttaa SAK:n blogissa, että valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuorossa linjattiin neljä vuotta sitten, että kokonaisverotusta ei voi kiristää.

”Eli siinä missä neljä vuotta sitten nykyinen verotaso oli maksimi, on nykytaso nyt muuttunut minimiksi. Toki tässä välissä on veroastekin alentunut, mutta silti kyseessä on merkittävä linjanmuutos”, Kaukoranta kirjoittaa.