Retkiluistelun harrastajien määrä kasvaa hurjaa vauhtia – jo puoli miljoonaa suomalaista haluaa kokeilla lajia

Luonnonvarakeskuksen mukaan harrastajia on jo 150 000, ja he käyvät jäällä 700 000 kertaa vuodessa.

Tänä vuonna kausi alkoi myös Etelä-Suomessa aikaisin. – Kyllä on ollaan melkein kuukauden etuajassa, mikä on tietysti meidän luistelijoiden kannalta ihan mahtava juttu, hehkuttaa yrittäjä Tuomas Hannikainen Helsingin retkiluistelusta.

Suomen ladun tutkimuksen mukaan retkiluistelu on lumikenkäilyn jälkeen kiinnostavin uusi talvilaji, jota puoli miljoonaa suomalaista haluaa kokeilla.



Hyvinkääläisen Matti Ojalan mukaan retkiluistelu on yksi hieno tapa olla luonnossa ja nauttia elämyksistä sateessa tai paisteessa.



Suomessa on kaikkiaan parikymmentä luonnon jäille aurattua matkaluistelurataa Kajaanista Porvooseen.