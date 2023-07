Iskikö laskettelukipinä keskelle kesää? Alamäkipyöräily on kelpo korvike – näin rymistely sujui aloittelijalta

– Alamäkipyöräily on laskettelun kesäinen vastine, jossa on samat puitteet ja fasiliteetit. Hissillä mennään ylös ja reittejä pitkin tullaan alas. Yleensä turvallisestikin vielä, Kallio kertoo.

Alamäkipyöräilyssä maltti on valttia. Kallion mukaan kannattaa lähteä hitaasti liikkeelle, niin että ottaa huomioon omat kyvyt ja taidot niin, että lähtee pikkuhiljaa rakentelemaan lisää taitoja.

Laji sopii eri ikäryhmille

– Meillä on ollut kaikkea kolmen ja seitsemänkymmenen ikävuoden välillä. Myös erityisryhmiä on ollut, eli näkövammaisia ollaan ohjattu täällä, mikä on ollut antoisaa niin osallistujille kuin ohjaaljille.