Reservistä on viime päivinä eronnut yli neljäsosa koko viime vuoden lukemaan verrattuna

Lauantain aikana 116 ihmistä haki täydennyspalvelukseen eli siviilipalvelusvelvolliseksi, kerrotaan Siviilipalveluskeskuksesta STT:lle. Perjantaina hakemuksia tehtiin 293 kappaletta. Siviilipalveluskeskuksen siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijosen arvion mukaan lukumäärä on historian suurin yhden päivän osalta. Reservistä siviilipalvelukseen siirtyminen on kasvanut merkittävästi sen jälkeen, kun puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi etsivänsä oikeudellisia keinoja, jotta Puolustusvoimien reservistä ei pystyisi eroamaan. Häkkänen esitti näkemyksensä reservistä eroamisen estämisestä torstaina Kyrönmaa-lehden haastattelussa.

Hän sanoi lehdelle "etsivänsä pykälät kuntoon" vielä kevään aikana niin, että reservistä "karkaaminen" ei olisi enää mahdollista. Perusteluksi Häkkänen kertoi sen, että hän pitää reservistä eroamista epäisänmaallisena. Perjantaina Häkkänen loivensi kantaansa ja sanoi STT:lle, ettei ole tehnyt varsinaista avausta asiasta. Häkkäsen mukaan reservistä eroaminen on sen sijaan yksittäinen pieni asia, joka on vaivannut häntä. Reijosen mukaan sunnuntaina hakemuksia oli tullut 15 kappaletta noin kello yhteentoista mennessä. Torstaina hakemuksia puolestaan tuli 67. Yhteenlaskettuna hakemuksia reservistä eroamiseksi on siis tullut muutaman päivän aikana lähes 500. Viime vuonna Puolustusvoimien reservistä erosi noin 1 650 ihmistä.

Siviilipalvelukseen siirtymistä saa katua

Reijosen mukaan hakemus täydennyspalvelukseen tehdään sähköisesti puolustusvoimien aluetoimistoon. Kun aluetoimisto on käsitellyt hakemuksen, hakija poistuu puolustusvoimien reservistä ja siirtyy siviilipalvelusvelvolliseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijan on käytävä viiden päivän mittainen täydennyspalvelus. Jos hakijalla ei ole toiveita koulutuserän suhteen, antaa Siviilipalveluskeskus määräyksen koulutuserästä vuoden kuluessa.



– Sen jälkeen kun aluetoimisto hyväksyy hakemuksen, ei Puolustusvoimat määrää kertausharjoituksiin tai muuhunkaan toimintaan, Reijonen kertoo.



Myös katumapäälle tuleminen on mahdollista. Reijosen mukaan reserviin voi palata ennen täydennyskoulutuksen aloittamista ilmoittamalla siitä Siviilipalveluskeskukselle. Reijonen arvioi, että viime vuonna ilmoituksia takaisin reserviin siirtymisestä tuli noin 200.



Jos katumapäälle tulleella on ollut sodanajan sijoitus puolustusvoimissa, vanhaa sijoitusta ei kuitenkaan saa takaisin, Reijonen sanoo.