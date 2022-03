Rene Fasel kiistää kohua herättäneen KHL-pestinsä – "Sopimusta ei ole, eikä tule"

Venäläinen uutistoimisto RIA Novosti ja useat muutkin venäläislähteet uutisoivat torstaina , että KHL olisi palkannut Faselin ratkomaan strategisia haasteita KHL:n kehittämiseksi. Nyt Fasel on kiistänyt kohua herättäneen uutisen jyrkästi.

Fasel kuitenkin myöntää olleensa yhteydessä KHL:n johtohenkilöiden kanssa. Faselin mukaan KHL:n johtoporras on kysynyt sveitsiläiseltä vain neuvoja sarjan haastavaan nykytilanteeseen liittyen. Mistään työsopimuksesta ei ole kuitenkaan kyse.

– On totta, että olen ollut vuosia tiiviissä yhteydessä KHL:n johtoportaan kanssa. KHL on nyt ongelmissa. Tuhannet työpaikat ovat vaakalaudalla. Kun ihmiset, jotka olen tuntenut vuosikymmeniä, soittavat minulle kysyäkseen neuvoa, on ihan okei vastata heille, Fasel toteaa.