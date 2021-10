Remontoidun Olympiastadionin stressitesti pilalle: WC-tiloja ei löydetty, Huuhkaja-fanit tekivät tarpeitaan aitojen viereen – "Aiomme lisätä opastusta"

Olympiastadionin kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Ilkka Rautakivi kertoo, että ihmisillä oli vaikeuksia löytää WC-tiloja, vaikka niitä on remontin jälkeen lisätty tuntuvasti.

– Meillä on kolminkertainen määrä vessoja aikaisempaan verrattuna. Porukka ei ihan löytänyt sinne ja jäi aina lähimpään vessaan, vaikka niitä on nyt ympäri stadionia, Rautakivi sanoo.

Maan alla olisi ollut iso wc-tila

Olympiastadionin alle on remontin myötä kaivettu sadan metrin pituinen wc-käytävä, joka on täynnä esimerkiksi pisuaareja ja vaipanvaihtotiloja.

Järjestysmiehet yrittivät saada väkeä hajaantumaan

Myyntipisteitä on kahdeksankertainen määrä remonttia edeltävään aikaan nähden.

Kehittämisen varaa on ja toimenpiteisiin ryhdytään ennen seuraavia otteluja

Yhteiskunta on vasta toipumassa pandemia-ajasta, joka ei suinkaan ole vielä ohi. Rokotuskattavuus on noin 73 prosentin luokkaa kaksi annosta saaneiden osalta eikä Suomessa olla vielä otettu koronapasseja käyttöön yleisesti.

Näissä olosuhteissa Olympiastadion katsoo, että varotoimenpiteitä on yhä noudatettava ja tulevia tapahtumia varten ryhdytään toimenpiteisiin.

– Oli tämä erilaista, kun tähän asti on ollut suurin määrä kymmenen tuhatta ihmistä katsomossa. Palloliiton kautta meille oli annettu hygieniaohjeita ja maskien käyttöä suositeltiin. Maskeista huomauteltiin aika ajoin ja alussa niitä oli enemmän. Sitten kun muutama olut otettiin, niin maski tuppasi jäämään kaulalle, Rautakivi harmittelee.

Stadionin henkilökunta aikoo kokoustaa hygienia-asioiden tiimoilta seuraavia tapahtumia ajatellen. Aikaa tähän on ensi viikon lauantaihin asti, jolloin luvassa on Naisten cup. Tästä seuraavalla viikolla on naisten maajoukkueen, eli Helmareiden Suomi–Irlanti-ottelu. Marraskuun 16. päivä pelataan miesten MM-karsinnoissa Suomi–Ranska-ottelu.