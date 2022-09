Red Bullin väitetään rikkoneen räikeästi F1-sääntöpykälää – mahdollisesti jopa MM-titteliä ravisuttavia seurauksia

FIA julkistaa ensi viikolla raportin viime kauden Formula ykkösten tallien rahankäytöstä. Auto Motor und Sport sekä Gazzetta dello Sport kertovat, että kaksi tallia on ylittänyt talleille säädetyn kulukaton viime kaudella.

Kansainvälisen autoliitto FIA:n on puututtava asiaan, sillä budjettikaton ylittäminen on sääntörike. Ongelma on kuitenkin se, että kyseisestä rikkeestä ei ole määritelty rangaistusta.