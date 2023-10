Sergio Perezin tilanne herätti Red Bull -pomon: "Meidän täytyy istua alas"

Perez tuli viime kaudella vahvasti Red Bullille, mutta tänä vuonna hän on jäänyt kauas mestaruuden jo varmistaneen Max Verstappenin taakse. Viimeisestä kolmesta kisasta hän on saalistanut vain viisi pistettä.

Kolme kisaa ennen kauden päätöstä Perez on kuitenkin MM-sarjassa toisena, mutta enää 30 pistettä erottaa hänet Mercedeksen Lewis Hamiltonista . Red Bullille on tärkeää, että Perez pitää sijoituksensa kauden loppuun asti.

Viime viikonloppuna Qatarissa Perez ajoi ulos lauantain sprintissä ja onnistui nousemaan sunnuntaina hänniltä vain 10. sijalle. Hornerin mukaan kuskilla on käynnissä henkinen kierre, joka on katkaistava.

– Urheilu on korkeimmalla tasolla mentaalipeliä yhtä paljon kuin fyysistä peliä, ja minusta Checo on maininnut tekevänsä sillä alueella töitä valmentajan kanssa.

– Voi nähdä, että Mercedeksellä on kuskikaksikko, McLarenilla on pari ja Ferrarilla on pari, jotka ovat aika lähellä toisiaan. Meillä oli se kauden alkuvaiheessa, mutta kauden edetessä on tullut enemmän hajontaa, Horner sanoo.