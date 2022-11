Mika Häkkinen jyrähti Max Verstappenin kohutempusta – "On parempi pysyä sillä tiellä"

Tapauksesta syntyi välittömästi kohu, kun Verstappenin talliradioviesti tuotiin julkisuuteen. Aihe on hyvin ristiriitainen, sillä Perez on auttanut useaan otteeseen Verstappenia tämän mestaruustaisteluissa.

– Talli menee aina etusijalle, ja jos tallin sisällä on tehty selkeät sopimukset siitä, että miten tallikaverusten välillä toimitaan, on parempi pysyä sillä tiellä. Kukaan meistä ei toki tiedä tarkkaan, että mitä Max on sopinut Red Bullin kanssa, mutta hän on selkeä ykköskuski ja hän on voittanut tallille kaksi mestaruutta, Häkkinen mietti.

– Sergio on kuitenkin auttanut Maxia useita kertoja, ja he voittivat yhdessä valmistajien mestaruuden. Olisi hyvä nähdä, että Max auttaisi Sergiota, jotta tämä tulisi toiseksi kuljettajien taulukossa. Varsinkin nyt, kun Sergio ja Ferrarin Charles Leclerc ovat tasapisteissä. Näin, että Christian Horner (Red Bullin tallipäällikkö) vahvisti tallin käyneen keskusteluja tilanteesta. He olivat paiskanneet kättä ja he tekevät kaikkensa sen eteen, että Sergio on toinen. On mielenkiintoista nähdä, että mitä Abu Dhabissa tapahtuu, Häkkinen totesi.