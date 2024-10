Rajuksi menee: Jättimäinen autovalmistaja ujuttaa "omaa kuskiaan" F1-huipputalliin

Honda on tehnyt Red Bullin kanssa pitkään yhteistyötä, kun se on toimittanut moottorit energiajuomayhtiön F1-jaostolle. Hondan ja Red Bullin moottoridiili päättyy kauden 2025 jälkeen.

Honda yrittää iskeä nyt tulenarkaan tilanteeseen, kun Red Bullin meksikolaiskuljettajan Sergio Perezin tulevaisuuden yllä on paljon tummia pilviä.

Perez, 34, on flopannut pahasti tällä kaudella F1:ssä. Hän oli vielä keväällä Bahrainissa, Saudi-Arabiassa ja Japanissa toinen. Sen jälkeen meksikolainen on ollut vain kertaalleen palkintokorokkeella (kauden viidennessä kisassa Kiinassa).

Perez on tällä hetkellä kuljettajien MM-taulukossa vasta kahdeksantena, kun samaan aikaan hänen tallikaverinsa Max Verstappen on kärjessä. Perez on kerännyt peräti 204 pistettä vähemmän kuin Verstappen.