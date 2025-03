Kuskihuhut ottavat lisäkierroksia, Red Bull pitää kriisikokouksen – "Olemme huolissamme"

F1-talli Red Bull aikoo pitää palaverin vaisuun alkukauteensa liittyen, kertoo tallin neuvonantaja Helmut Marko.

Viime vuodet F1-sarjaa hallinneen Red Bullin ote vallankahvasta on alkanut lipsua. Viime kaudella talli menetti jo valmistajien maailmanmestaruuden, ja tällä kaudella kumpikin mestaruus voi hyvinkin livetä Red Bullin ulottumattomiin.

Näin tallin sisällä ainakin pelätään F1-kauden kahden ensimmäisen kilpailun jälkeen. Red Bull on valmistajien MM-taulukossa vasta kolmantena, ja sijoitus voisi olla hyvin huonompikin, mutta Ferrari-kaksikon hylkäykset pitivät Red Bullin kolmosena. Talli on jo nyt 42 pistettä sarjaa johtavaa McLarenia perässä.

Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko paljasti, että talli aikoo pitää "kriisipalaverin" tällä viikolla.

– Pidämme tällä viikolla kokouksen Milton Keynesissä puhuaksemme milloin ja miten voimme kuroa eroa umpeen. Sitä ennen meidän pitää vain kerätä mahdollisimman paljon pisteitä. Olemme huolissamme, mutta emme heitä pyyhettä kehään, Marko toteaa Motorsport.comin mukaan.

Yhtenä palaverin aiheena on mediatietojen mukaan täksi kaudeksi Red Bullille hypänneen Liam Lawsonin tulevaisuus. 23-vuotias Lawson on suoriutunut kahdessa ensimmäisessä kisassa surkeasti jääden kahdesti ilman pisteitä.

Tallipomo Christian Horner kommentoi suojattinsa tilannetta Sky Sportsille Kiinan GP:n jälkeen.

– Liamilla on ollut kaksi vaikeaa kisaa. Teimme ennen kisaa merkittäviä muutoksia hänen säätöihinsä, ja saimme nyt siitä 56 kierroksen verran dataa. Teemme parhaamme tukeaksemme häntä, Horner sanoo Sky Sportsille.

– Liamilla on edelleen potentiaalia. Emme vain saa sitä hänestä irti tällä hetkellä. Ongelmana on, että hänellä on ollut kaksi todella vaikeaa viikonloppua, ja media on hänen kimpussaan.

Lawsonin synkkä alkukausi on luonnollisestikin saaneet varikkohuhut liikkeelle. F1-piireissä on myös spekuloitu, että jääkö Lawsonin Red Bull -ura vain kahden kilpailun mittaiseksi.

Sky Germanyn asiantuntija ja entinen F1-kuski Ralf Schumacher väläytteli Kiinassa, että RB:llä ajava Yuki Tsunoda korvaisi Lawsonin jo kahden viikon päästä, kun kausi jatkuu Japanissa.

Horner ei ottanut kantaa kuljettajahuhuihin, mutta myöntää mediahuhujen vaikuttavan tällä hetkellä Lawsonin suorituksiin.

– Tässä bisneksessä on luonnollista, että paineet kasvavat. Olen todella pahoillani hänen puolestaan. On nähtävissä, kuinka vaikea tilanne tämä on hänelle. Hän on nuori kaveri, ja meidän tehtävämme on huolehtia hänestä, Horner sanoo.