Venäläinen sukellusvene saapui tiistaina Ison-Beltin salmen kautta Itämerelle, kertoo Ruotsin merivoimat viestipalvelu X:ssä.
Merivoimien mukaan ruotsalaiset Gripen-hävittäjät ja HMS Skaftö -sotalaiva kohtasivat sukellusveneen jo Kattegatissa. Ruotsin puolustusvoimat kertoo seuraavansa aluksen liikkeitä.
Venäläinen sukellusvene saapui Itämerelle tiistaina.Marinen
Puolustusvoimien mukaan kyse on rutiinioperaatiosta.
Puolustusvoimien mukaan kyseessä on diesel-sähkökäyttöinen "Kilo-luokan" sukellusvene.
SVT:n tietojen mukaan kyseessä on sama venäläinen sukellusvene, joka aiemmin raportoitiin vialliseksi Englannin kanaalissa ja jota myös Naton pääsihteeri Mark Rutte kommentoi vitsaillen, että sukellusvene "ontui" eteenpäin merillä.