Juuri nyt Avaa

Lopulta rangaistuspotkua ei tuomittu. 12. peliminuutilla VARia tarvittiin jälleen, kun Kylian Mbappe laukoi Arda Gülerin pallonriiston jälkeen pallon maaliin. Mbappe oli tilanteessa kuitenkin niukasti paitsiossa.

Odotettu ottelu tarjosi tapahtumia jo heti avausminuuteilla, kun ottelun päätuomari Cesar Soto Grado marssi VAR-ruudulle tarkistamaan Real Madridin mahdollista rangaistuspotkutilannetta Lamine Yamalin ja Vinicius Juniorin jalkojen osuttua yhteen.

Kylian Mbappe pamauttaa verkot tötterölle uskomattomalla maalilla – VAR astuu kuitenkin taas väliin.

Avausjakson puolivälissä Mbappe sai pallon hyväksytysti maaliin. Jude Bellinghamin mainio syöttö vapautti Mbappen läpiajoon ja ranskalainen sijoitti pelivälineen varmasti alakulmaan.

1:18 Nyt ei lippu nouse! Kylian Mbappe karkaa läpiajoon ja viimeistelee tarkasti – Real Madrid johtoon El Clasicossa.