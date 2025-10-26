Real Madrid voitti kauden ensimmäisessä El Clasicossa FC Barcelonan maalein 2–1.
Odotettu ottelu tarjosi tapahtumia jo heti avausminuuteilla, kun ottelun päätuomari Cesar Soto Grado marssi VAR-ruudulle tarkistamaan Real Madridin mahdollista rangaistuspotkutilannetta Lamine Yamalin ja Vinicius Juniorin jalkojen osuttua yhteen.
2:50VAR-draamaa El Clasicossa: Lamine Yamal näytti aiheuttaneen Real Madridille pilkun – tuomarilta jättimäinen päätös.
Lopulta rangaistuspotkua ei tuomittu. 12. peliminuutilla VARia tarvittiin jälleen, kun Kylian Mbappe laukoi Arda Gülerin pallonriiston jälkeen pallon maaliin. Mbappe oli tilanteessa kuitenkin niukasti paitsiossa.
2:03
Kylian Mbappe pamauttaa verkot tötterölle uskomattomalla maalilla – VAR astuu kuitenkin taas väliin.
Avausjakson puolivälissä Mbappe sai pallon hyväksytysti maaliin. Jude Bellinghamin mainio syöttö vapautti Mbappen läpiajoon ja ranskalainen sijoitti pelivälineen varmasti alakulmaan.
1:18Nyt ei lippu nouse! Kylian Mbappe karkaa läpiajoon ja viimeistelee tarkasti – Real Madrid johtoon El Clasicossa.
Barcelona tuli tasoihin 38. peliminuutilla, kun Fermin Lopez ohitti Thibaut Courtois'n.
Tauolle marssittiin kuitenkin Realin johtoasemassa Bellinghamin 2–1-maalin myötä.
VAR nousi päärooliin myös toisella puoliajalla. Soto Grado marssi toistamiseen ruudun eteen ja tuomitsi Real Madridille rangaistuspotkun pallon osuttua Eric Garcian käteen. Barcelonan maalivahti Wojciech Szczesny torjui kuitenkin Mbappen yrityksen.
1:01Real Madridille vihelletään pilkku – Wojciech Szczesny torjuu kuitenkin upeasti Kylian Mbappen laukauksen.
Reilun 70 minuutin pelin jälkeen nähtiin taas yksi puhuttava tilanne, kun Realin päävalmentaja Xabi Alonso päätti ottaa Vinicius Jr:n pois kentältä. Vinicius ei tätä sulattanut, vaan protestoi valmentajansa päätöstä todella voimakkaasti astellessaan vaihtoon.
1:00Real Madrid -luotsi Xabi Alonsolta yllättävä päätös – Vinicius Junior raivostui vaihtokomennuksestaan.
Toisella puoliajalla ei maaleja nähty, joten Real nappasi täyden pistepotin 2–1-voiton myötä. Ottelu päättyi kuitenkin kuumissa tunnelmissa, kun Barcelonan Pedri sai punaisen kortin kahden keltaisen myötä.
Ulosajo käynnisti vaihtopenkeillä kärhämän, jonka selvittelyyn tarvittiin hurja joukko ihmisiä. Tunteet kuohuivat hetken myös loppuvihellyksen jälkeen, mutta tilanne rauhoittui kuitenkin nopeasti.
Real johtaa La Ligaa nyt viiden pisteen erolla Barcelonaan.
1:37Pedri punaisella kortilla ulos – vaihtopenkillä täysi rähinä.