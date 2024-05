Real Madrid jahtaa jälleen Mestarien liigan voittoa – mestariluotsi raottaa menestyksen salaisuutta: "Ymmärtävät sen"

Real Madrid on juhlinut viimeisen kymmenen vuoden aikana Mestarien liigan mestaruutta peräti viidesti ja kaudesta 2020-11 lähtien Real Madrid on jäänyt vain kahdesti välierien ulkopuolelle. Menestys Mestarien liigassa kulkee Real Madridin DNA:ssa.

Joukkueen päävalmentaja Carlo Ancelotti on voittanut Real Madridissa Mestarien liigan kahdesti. Lauantaisen finaalin alla Ancelotti ei voi olla suitsuttamatta konkariosaston arvoa viidettätoista mestaruuttaan hakevalle joukkueelle.

– Tämä sukupolvi on ollut sitoutuneisuuden ja positiivisen asenteen sukupolvi. Konkarit johtavat joukkoja ja tekevät niin jatkossakin. Mutta heitä on nyt hieman vähemmän ja nuorukaiset ottavat enemmän vastuuta, Ancelotti toteaa Reutersille.

Real Madrid on viime vuodet ollut hitaan uudelleenrakennuksen äärellä. Konkari Toni Kroos pelaa lauantaina uransa viimeisen ottelun seurajoukkuetasolla ja Luka Modricinkin jatko Realissa on vielä epävarmaa.

Kun vanhat sankarit poistuvat, uusien on astuttava esiin. Tulevina vuosina nuorempien pelaajien on täytettävä konkareiden tyhjäksi jättämät saappaat.

Real Madridin peräsimessä ensi kaudellakin jatkava Ancelotti on ilokseen saanut huomata, että nuorempi sukupolvi on vastannut huutoon. Vanhemman sukupolven jättämä, menestyksen kyllästämä perintö on hyvissä käsissä.