Gianluigi Buffon latasi tylyn väitteen Cristiano Ronaldosta

Juventus jatkoi Serie A:n mestaruusputkeaan myös Ronaldon aikana ensimmäisellä kahdella kaudella, mutta jotain joukkueesta katosi Buffonin mukaan samalla hetkellä kuin Ronaldo asteli sisään joukkueen pukuhuoneeseen.

– Me pääsimme Mestarien liigan finaaliin vuonna 2017, koska olimme kokenut joukkue, mutta ennen kaikkea siksi, koska olimme yhtenäinen yksikkö, jossa oli kova kilpailu paikoista. Me menetimme sen yhtenäisyyden Ronaldon kanssa, Buffon jatkoi.

Myös Englannissa Ronaldoa kohtaan on kohdistunut kritiikkiä. Maaleista huolimatta hänen osallistumistaan joukkueen puolustuspeliin on pidetty puutteellisena. Toisaalta vastikään Unitedin manageripestin vastaanottanut Ralf Rangnick on ylistänyt tähtipelaajansa sitoutuneisuutta pallottomaan peliin ja joukkueensa prässipelaamiseen.