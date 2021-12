Ravun vuosihoroskooppi 2022

Rakkaus

Sinkkuravuille on luvassa vauhdikas vuosi. Niin vauhdikas, että suhde saattaa edetä nopeasti jopa alttarille asti. Joskus rakkaus vain iskee kuin salama, ja silloin se on menoa.

Perhe

Ystävät

Työ ja ura

Työ on sinulle todella tärkeää. Oikeastaan se on elämäsi keskipiste tänä vuonna. Teet paljon töitä ja saat paljon aikaan. Välillä tuntuu, että yrität hukuttaa yksityiselämän murheet kovaan työntekoon.

Luovuutta ja inspiraatiota sinulta ei puutu. Menestys on taattu, jos vain olet valmis panostamaan siihen mitä teet, ja sinähän olet. Olet myös utelias ja aina halukas oppimaan uutta. Kuka tietää, vaikka innostuisit vaihtamaan alaakin vuoden aikana.

Opiskelu

Keskittymiskykysi ei ole tänä vuonna paras mahdollinen. Ajatuksesi lähtevät helposti harhailemaan aivan muualle kuin opintoihin, ja pian voit harhailla fyysisestikin jossakin muualla kuin opiskelupisteessäsi. Maailmassa on vain niin paljon kaikkea paljon kiinnostavampaa ja paljon hauskempaa kuin opiskelu.

Raha

Rahallisesti vuosi on varsin suotuisa. Sinun työtilanteesi on hyvä, ja sen seurauksena myös rahatilanteesi on hyvä. Teet myös niin paljon töitä, ettei sinulla edes ole aikaa tuhlailla. Niinpä rahaa jää mukavasti säästöönkin, ja alat ehkä suunnitella asunnon ostamista tai vaihtoa, tai kenties kesämökin hankintaa.